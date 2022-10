Il logo PT diventa "marchio storico di interesse nazionale"

L’inconfondibile logo PT blu su sfondo giallo che campeggia sugli uffici postali di tutta Italia ha ottenuto il riconoscimento di “marchio storico di interesse nazionale”.

"L’iscrizione nel registro ad hoc istituito dal Mise per tutelare e valorizzare il “Made in Italy” testimonia l’importanza di un simbolo che ha contribuito a rendere riconoscibile il servizio postale su tutto il territorio e che celebra il suo legame con la vita e le trasformazioni del Paese", spiegano da Poste italiane. La foto scelta per il Vercellese è quella del suggestivo ufficio postale di Varallo, uno dei 74 Piccoli Comuni della Provincia di Vercelli nell’ambito del programma promosso dall’Azienda in favore dei Comuni Italiani con meno di 5.000 abitanti. Poste Italiane è presente nel tessuto sociale ed economico del vercellese con 91 Uffici Postali, 7 Centri di Distribuzione, 36 Atm Postamat e 49 Punto Poste, ovvero reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio ENI.