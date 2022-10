Casanova Elvo, la sfida: aprire un negozio in un piccolo paese

In un paese di poco più di 200 abitanti, l'apertura di un'attività commerciale è una sfida che fa davvero notizia.

“Al nos mangè” è il nome del bar alimentari inaugurato sabato a Casanova Elvo. La giovane Asia Torrisi ha coronato il suo sogno aprendo questo importante servizio per gli abitanti. Si tratta di un punto di aggregazione e incontro per le persone e anche di un nuovo negozio per far crescere il paese. Il negozio è stato già inaugurato e la titolare ha iniziato con entusiasmo la sua attività.