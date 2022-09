Arcidiocesi di Vercelli: le nuove nomine parrocchiali

L’Arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo ha stabilito alcuni avvicendamenti di sacerdoti e diaconi nell’ambito delle Comunità Pastorali (Cp) diocesane, al fine di ottimizzare la presenza di ministri ordinati in alcune aree geografiche della nostra diocesi.

Nell’ambito della Cp facente capo a Palestro, accogliendo la rinuncia per limiti di età presentata da don Guido Pezzana, l’Arcivescovo ha nominato Parroco della Parrocchia B.V. Assunta in Borgo Vercelli don Andrea Passera, avvicinandolo in tal modo al capoluogo per lo svolgimento del suo ministero di Vicario Episcopale per l’applicazione del piano pastorale diocesano. Don Pezzana si trasferirà a Vercelli, risiedendo nella comunità del seminario arcivescovile e collaborando nella celebrazione dei sacramenti con la Cp di Vercelli est-Cattedrale.

Le tre parrocchie attualmente rette da don Passera nella Cp di Biandrate sono state assegnate nella maniera seguente: don Marco Giugno assume la titolarità della Parrocchia di S. Colombano in Biandrate, divenendone Parroco, e della Parrocchia Natività di Maria, Santi Giorgio e Martino in Vicolungo, in qualità di Amministratore parrocchiale; don Angelo Ligorio diviene titolare della Parrocchia di S. Ambrogio in Casaleggio Novara, in qualità di Amministratore parrocchiale.

Nella Cp di Cigliano, mons. Giuseppe Cavallone è stato nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia S. Michele Arcangelo in Borgo d’Ale, delegato dall’Arcivescovo.

Nella Cp di Buronzo, il rev. don Salvatore Giangreco viene nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Abbondio in Buronzo, estendendo la propria azione pastorale a tutte le 11 parrocchie della Cp stessa, particolarmente nell’attività rivolta al mondo dei giovani, che lo vedrà coinvolto anche a livello diocesano con l’inserimento, in qualità di collaboratore, nell’Ufficio di pastorale giovanile, diretto da suor Chiara Verna.

Alla Cp di Gattinara è stato destinato, per lo svolgimento del proprio ministero diaconale, in vista dell’Ordinazione presbiterale, il diacono Amedeo Degregori.