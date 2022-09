Stroppiana: dopo tre anni sono tornati i "gemelli" francesi

"Sono arrivati venerdì 23 settembre, alcuni con l'aereo e alcuni in auto. Avevamo una gran voglia di ritrovarci dopo questi anni di pandemia". Claudia Borgo, presidente stroppianese del comitato del gemellaggio Europa Terzo millennio, racconta l'emozione di reincontrare gli amici francesi del Comite du Jumelage l'Eventail, che comprendi i Comuni di Sainte-Geneviève, Ully-Saint-Georges e Mortefontaine-en-Thelle situati nel dipartimento dell’Oise, in Picardie, con cui fin dai primi anni del 2000 i Comuni dell'Unione Coser intrattengono legami di amicizia.

"Alla sera ci siamo trovati per una apericena, e poi ognuno presso le proprie famiglie ospitanti - prosegue Borgo - Sabato invece siamo andati al castello di Racconigi, che hanno trovato molto bello per la sua preziosità e poi, dopo pranzo, nel ritorno siamo passati tra i vari paesini e filari del Monferrato, che gli amici francesi hanno definito "deliziosi". Alla sera tutti in pizzeria, dove il pittore Mario Domenicale ha omaggiato i nostri amici francesi con un acquerello e con il suo libro che raccoglie diversi suoi dipinti".

Domenica il gruppo si è traferito a Riva Valdobbia, dove ha potuto gustare la polenta. Poi la ripartenza per la Francia. "Sono stati tutti molto contenti e ci hanno calorosamente ringraziati per i bei giorni passati da noi qui in Italia e per le bellezze dei nostri paesaggi - afferma la presidente - Chi è venuto in macchina è passato dal lago di Como per una sosta". L'ultima volta che i due Comitati si erano incontrati era stata a maggio 2019. "Prima di ripartire per la Francia ci hanno invitati il prossimo anno da loro. Il gemellaggio è nato ufficialmente nel 2013 e quindi si festeggeranno 20 anni. È stato un incontro molto positivo e ringrazio calorosamente i nostri amici francesi, ma soprattutto le famiglie italiane che si sono rese, da subito, disponibili ad ospitarli. Ci siamo salutati con commozione con un "a bientot" e a presto", conclude Claudia Borgo.