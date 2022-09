Trino: secondo incontro pubblico per la raccolta differenziata

Distribuzione di sacchetti, materiale informativo e bidoni, per la raccolta differenziata e il secondo incontro sul nuovo servizio di gestione della raccolta dei rifiuti. L’appuntamento a Trino è per oggi, mercoledì 28 settembre, al mercato coperto di piazza Comazzi.

Dalle ore 16 alle 20 ci sarà la consegna del materiale informativo e delle forniture di sacchetti per le utenze commerciali e per quelle condominiali, oltre che i bidoni nuovi per chi ancora ne fosse sprovvisto.

Alle 21 il secondo incontro per illustrare il nuovo servizio di gestione dei rifiuti, sul quale il sindaco Daniele Pane afferma: "Il nuovo appalto ha tolto una serie di competenze ai Comuni, il gestore del servizio è lo stesso di prima, ma la partenza non è stata delle migliori, con disguidi un po’ oltre quelli preventivabili per un inizio di nuova gestione. Riscontriamo anche notevoli difficoltà con Asm per la gestione del numero verde, lo abbiamo fatto presente tramite il Covevar, che ha appaltato il servizio. Per i disservizi c’è un modulo di segnalazione che si può trovare sul sito comunale e sulla pagina Facebook, è da compilare da parte dei cittadini e da inviare al Covevar alla mail [email protected] La compilazione è necessaria per poter avere segnalazioni precise e puntuali e intervenire con le opportune azioni contrattuali. Telefonate, commenti sui social o messaggi ad assessori, funzionari del Comune o operatori sul territorio non hanno valenza senza la segnalazione scritta compilata in tutte le sue parti ed inviata alla mail indicata".

Pane termina: "Durante la serata saranno presenti i funzionari che potranno dare risposte e chiarimenti ai dubbi, oltre che raccogliere eventuali segnalazioni di non corretta erogazione del servizio. L’invito è di partecipare all’incontro per poter esporre i propri dubbi e perplessità".