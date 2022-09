Trino: convocato il consiglio comunale

Si riunirà giovedì 29 settembre alle 21 in biblioteca civica il Consiglio comunale trinese per deliberare su dodici punti all’ordine del giorno.

Si parte con il regolamento per la gestione del servizio comunale di refezione scolastica, per proseguire con l’approvazione del progetto di fusione per unione tra le società consortili a responsabilità limitata “agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli” e “agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Novara”. Proseguendo si discuterà di bilancio con l’approvazione del bilancio consolidato 2021, la ratifica della delibera di giunta numero 83 e in seguito della numero 92. Altra ratifica sarà per la delibera di giunta 108. Si tratta di tutte delibere riguardanti variazioni al bilancio di previsione. Sempre sulla stessa falsa riga il punto successivo che riguarda la comunicazione di un avvenuto prelevamento dai fondi di riserva di competenza e di cassa, effettuato con una delibera di giunta, la 109.

Il Consiglio sarà poi chiamato a discutere per l’approvazione la variazione al bilancio di previsione con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Al nono punto è previsto lo scioglimento anticipato della convenzione di segreteria tra i Comuni di Borgosesia, Trino e Balocco, mentre al successivo ci sarà l’approvazione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Borgosesia e Trino. Penultimo punto all’ordine del giorno è quello riguardante l’approvazione della convenzione con l’Università degli studi di Torino per l’attività di valutazione e monitoraggio ambientale di amianti sul territorio trinese. Per chiudere ci sarà l’approvazione dell’assimilazione di alcuni ambiti del vigente Piano Regolatore Generale Comunale alla zona Territoriale Omogenea “B” ai fini dell’applicazione del “Bonus Facciate”.