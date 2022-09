"Puliamo Trino" con Legambiente, il Comune e le scuole

In accordo con il Comune di Trino, Legambiente Vercellese-Valsesia - Gruppo di Trino organizza "Puliamo Trino 2022"; manifestazione che si inserisce nell'operazione Puliamo il mondo di Legambiente Nazionale.

Il calendario della manifestazione che, per Trino, è giunta all’11° anno, prevede: per venerdì 30 settembre, in accordo con il dirigente scolastico ed il corpo insegnante, nel campus scolastico di via Vittime di Bologna, una lezione di Educazione ambientale alle classi quinte della Scuola primaria tenuta dal volontario Alessandro Varvelli e successivamente un’operazione di pulizia del cortile/giardino del plesso scolastico. "La prima lezione del 30 settembre fa parte di un ciclo di quattro appuntamenti, che avranno come oggetto principale il tema dell’energia, che si svilupperanno nel corso del mese di ottobre, il primo con gli alunni delle elementari, gli altri tre con i ragazzi delle scuole medie, tutto ciò a testimonianza della collaborazione sempre più concreta tra Legambiente e la scuola trinese", spiegano i promotori.

Sabato 1 ottobre, al pomeriggio, dalle ore 14,30, i volontari di Legambiente ed i cittadini che vorranno partecipare potranno ripulire Corso Casale e le zone limitrofe (in caso di maltempo l’appuntamento verrà spostato a domenica 2 ottobre, al mattino, a partire dalle ore 9). I rifiuti raccolti verranno smaltiti, grazie ai mezzi ed al personale, messo a disposizione dal Comune, nel locale Cerd. "Come sempre rivolgiamo il nostro invito alle donne ed agli uomini di buona volontà ecologica perché partecipino (muniti di guanti) a questa nostra iniziativa; l'ambiente e quindi tutti noi, abbiamo bisogno che cresca una consapevolezza di salvaguardia della natura, del Creato, come direbbe Papa Francesco, che non può vederci indifferenti, soprattutto come lascito alle generazioni che verranno dopo di noi", concludono da Legambiente.