Metti in moto l'inclusione: un fondo per sostenere gli atleti speciali

Fondazione Valsesia Onlus: "Metti in moto l’Inclusione" è il nuovo fondo nato per sostenere i progetti inclusivi dell'associazione sportiva Passeportout, attiva sul territorio dal 2005, e potenziare talenti ed opportunità delle persone con disabilità.

Un nuovo fondo in Fondazione Valsesia Onlus dedicato all’inclusione e al miglioramento della qualità della vita per le persone con disabilità attraverso lo sport. Il primo obiettivo è l’acquisto di un pulmino per i trasporti degli atleti dell'Asd, che partecipano a tante manifestazioni e gare sul territorio, oltre a quelle degli Special Olymipcs Game.

"Metti in moto l’inclusione", aiutando concretamente a potenziare le opportunità di scambio, relazioni, inclusività, benessere, sport e condivisione per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, per una comunità inclusiva e accogliente.

Questo è il primo obiettivo da raggiungere, poi, il fondo, crescerà sostenendo nel tempo gli importanti progetti di Passeportout Asd e collaborando insieme per l’inclusione e un’integrazione che valorizzi ogni talento nella sua peculiarità.

"Vogliamo favorire la crescita della consapevolezza del sé e delle proprie capacità attraverso stimoli, socialità e condivisione di esperienze comuni veicolate dai valori dello sport. Aspiriamo alla costruzione di una comunità dove ogni risorsa venga valorizzata nella sua peculiarità".



Per donare la causale è: Inclusione – Passeportout.

Tramite bonifico bancario su conto corrente (Banca di Asti, filiale di Varallo)

intestato alla Fondazione Valsesia Onlus IT55 C060 8544 9000 0000 1001 092

Tramite Pay Pal: Conto intestato a: PAY PAL Fondazione Valsesia - [email protected]

Tutte le donazioni tracciabili a Fvo godono dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente