"Ruote nella storia" a Buronzo: le foto del raduno

Ruote nella storia.

Così l’Aci di Vercelli ha intitolato il raduno per veicoli storici che ha organizzato domenica 18 settembre con ritrovo a Buronzo. L’appuntamento per i partecipanti era davanti al Castello, un complesso suggestivo che si erge su una collinetta e domina la pianura vercellese detta baraggia, una terra generosa che offre una qualità di riso detto di Baraggia. All’appuntamento di buon mattino sono arrivati splendidi esemplari di auto storiche ed alcuni pezzi pregiati fra cui una rara Bugatti 37 del 1927 equipaggiata con un motore a 4 cilindri di 2000 cc con compressore volumetrico; fra le altre che gremivano il centro storico ricordiamo le Lancia Fulvia HF, Lancia Flavia coupé, Citroen DS, Alfa Romeo Giulia e così via.

Le auto sono state parcheggiate e lasciate in mostra davanti alla torre-porta del castello e nella limitrofa piazzetta. Alle 9,30 i partecipanti hanno iniziato la visita guidata al castello consortile, le cui origini risalgono addirittura all’XI secolo; dal XII secolo è diventato di proprietà dei Buronzo che l’hanno sviluppato tenendo unito il patrimonio delle varie famiglie. Del ‘200 si è conservata una parete della Rocca, a fianco troviamo un palazzo del ‘400 ed un altro del ‘700. In cima al ricetto signorile si gode di un’ottima vista panoramica della Baraggia. Al termine della visita è stato servito l’aperitivo, quindi i radunisti sono partiti per il tour che li ha portati a vedere i castelli di Balocco, Rovasenda e Lenta. In quest’ultima località li attendeva un ricco pranzo con specialità locali. Nel pomeriggio il raduno si è concluso a Gattinara a Villa Paolotti con la visita all’enoteca.