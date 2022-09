Santhià: serata informativa sulla nuova raccolta differenziata

Santhià: oggi, lunedì 26 settembre alle 21, si terrà una serata informativa organizzata dal Comune e Covevar. Si parlerà dei cambiamenti che caratterizzano la nuova raccolta differenziata ma soprattutto verranno forniti utili consigli su come effettuarla nel modo più corretto possibile. Al termine, spazio per le domande del pubblico agli operatori.

La serata si svolgerà al salone parrocchiale in piazza Santissimo Rosario. Il nuovo servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, attivo da qualche settimana sul territorio santhiatese, ha generato non poche domande da parte dei cittadini, da qui l'esigenza di un incontro pubblico, per essere più vicini possibile alla cittadinanza in questa fase di transizione.