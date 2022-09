Corsa podistica per donare un microscopio ad Oculistica

Borgosesia: corsa podistica non competitiva organizzata dall’Associazione Igea e dall’ Associazione Atletica Valsesia per raccogliere fondi per l’acquisto di un microscopio per l’ospedale SS. Pietro e Paolo. L'iniziativa in programma il 2 ottobre è patrocinata dal Comune.

La manifestazione comprende una corsa podistica non competitiva ed una camminata tra le vie del centro storico. L’appuntamento è per le 14,30 di domenica 2 ottobre, in Piazza Mazzini: verranno raccolte le iscrizioni, per le quali vengono richiesti 5 euro a persona. Alle 16 ci sarà la partenza degli esordienti e, a seguire, delle altre categorie. Il pomeriggio sarà animato da musica dal vivo, iniziative per i più piccoli e tanto divertimento per tutti.

"Invito la popolazione a partecipare a questo evento: tutti insieme possiamo contribuire alla realizzazione di un servizio molto importante per la nostra città - commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio - abbiamo saputo dimostrare più volte di essere una comunità unita e determinata: questa volta siamo chiamati a scendere in piazza per un obiettivo nobile, non facciamo mancare il nostro supporto".