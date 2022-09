Servizi scolastici: le tariffe non hanno subito variazioni

Borgosesia: sono iniziate le scuole e, in un momento di rincari generalizzati, anche per quest’anno i servizi scolastici non hanno subito variazioni alle tariffe. "Siamo riusciti a mantenere invariate le tariffe applicate alle famiglie - dice l’assessore all’Istruzione Gianna Poletti - avendo cura che la qualità sia costante e ciascuno possa accedere ai servizi secondo le proprie necessità. Abbiamo quindi mantenuto la possibilità di pagare mensilmente, trimestralmente o annualmente - dice l’amministratrice - e anche di acquistare tessere che consentono di utilizzare il servizio al bisogno. Presto introdurremo qualche novità nel servizio mensa, in modo da garantire ai bambini e ai genitori un servizio ottimale".

Per quanto riguarda il pre-post, servizio per scuola dell’infanzia e scuola primaria molto apprezzato dalle famiglie, anche gli orari sono gli stessi dello scorso anno: il pre inizia alle 7,30 e prosegue fino all’ora di avvio delle lezioni, il post scuola invece inizia al termine delle lezioni e prosegue fino alle 18,30. Le tariffe sono modulate in base all’Isee (Isee superiore a 14.000 euro, da 8.000 a 14.000; da 4.000 a 8.000; fino a 4.000 euro) e al periodo di fruizione. Per il pre-scuola, si va da un massimo di 75 euro a un minimo di 18 per l’abbonamento annuale, da un massimo di 27 euro a un minimo di 7 per il trimestrale e da un massimo di 10 euro a un minimo di 3 euro per il mensile. Possibile anche acquistare le tessere prepagate: 5 ore a 10 euro, 10 ore a 18 euro. Per il post-scuola si va da un massimo di 138 euro a un minimo di 35 per l’abbonamento annuale; massimo 50 e minimo 13 per il trimestrale, massimo 18 minimo 5 euro per il mensile. Anche in questo caso si possono scegliere le tessere prepagate: 15 euro per la tessera da 5 ore, 25 euro per quella da 10 ore.

Il trasporto scolastico prevede 4 linee al mattino, per gli alunni delle primarie e delle scuole medie; dal 19 settembre, poiché le lezioni alle scuole medie iniziano alle 8, il pulmino passerà 5 minuti prima. Al pomeriggio, per il ritorno, le linee previsto sono 3: alle 14 per le scuole medie e alle 16,30 per le primarie. Anche il prezzo del servizio di trasporto è modulato in base all’Isee delle famiglie, può essere versato in soluzione annuale (tariffa massima 145 euro, minima 40 euro), trimestrale (massima 55, minima 12) o mensile (massima 20, minima 5). Sono inoltre attive anche le tessere: 5 corse a 25 euro, 10 corse a 48. Per quanto riguarda la mensa scolastica, da quest’anno non ci sono più le norme Covid; quindi, anche alla primaria non è più necessario avere il doppio turno. Il pasto costa al Comune 5 euro a bambino (4,80 euro + Iva 4%) mentre le tariffe applicate agli alunni sono differenziate in base alla fascia Isee: per la fascia più alta le famiglie dovranno corrispondere 4,30 euro a pasto, per la seconda fascia 3,20 euro, terza fascia 2,15 euro e per la quarta fascia 1,10 euro a pasto. Il Comune integra con propri fondi la differenza.