Trino: riaprono alcuni percorsi del Bosco della Partecipanza

Parziale riapertura dall’inizio di questa settimana nel Bosco della Partecipanza di Trino dopo la tromba d’aria del 25 luglio scorso.

Il sodalizio ha fornito una mappa del Bosco con i sentieri riaperti indicati in rosso. Dalla Partecipanza spiegano infatti che "dopo la chiusura del Bosco a seguito della tromba d’aria del 25 luglio, la Partecipanza dei Boschi riapre alla fruizione alcuni percorsi del Bosco delle Sorti. I percorsi aperti sono indicati in rosso nella cartina. Su questi sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio con abbattimenti e potature. Su tutti gli altri sentieri non indicati nella cartina permane un elevato rischio di caduta rami e resta vivamente sconsigliata la fruizione. Si ricorda comunque di non entrare nel Bosco nelle giornate di vento in quanto risulta sempre elevato il rischio di caduta rami".