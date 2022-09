La "trinese d'America" Sofia Tricerri accolta in Municipio

Accoglienza in municipio per la trinese Sofia Tricerri, proveniente da oltreoceano.

Il vice sindaco Elisabetta Borgia e l'assessore Silvia Cottali hanno dato il benvenuto a Sofia Tricerri, che ha cittadinanza americana, ecuadoriana e italiana, accompagnata dal marito Steve Cory. Un avo di Sofia, Leone Tricerri, originario di Trino, è seppellito al cimitero trinese, mentre altri fratelli di Leone, emigrati in Ecuador, si sono sposati e hanno messo su famiglia oltre oceano e i più giovani si sono poi trasferiti negli Stati Uniti d’America per lavoro. Sofia e suo marito vivono nel Sud Carolina, e qualche anno fa erano già arrivati a Trino dei cugini perché per tutti loro, oltre che venire in Italia per visitarla, è importante tornarci e conservare le radici con la città natale dei loro avi. Sofia e suo marito Steve hanno dichiarato che la giornata in municipio a Trino è stata la più emozionante di tutto il loro viaggio in Italia.