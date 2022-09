Il gesto d'amore di Sebastiano Dipietro, 33 anni: donati gli organi

Caresana: un gesto d'amore nonostante il dolore straziante. Un gesto 'amore che consentirà ad altre persone di vivere. E' quello che hanno compiuto la mamma e i fratelli di Sebastiano Dipietro, 33 anni, assecondando la sua volontà di donare gli organi. Sebastiano Dipietro è morto a seguito di un incidente in moto che lo aveva coinvolto una settimana fa circa. Le sue condizioni era fin da subito apparse gravissime.

"Vita mia, cuore della mamma, amore infinito hai deciso di andare da papà a soli 7 mesi di distanza dalla sua scomparsa, in uno stupido incidente in moto e sei diventato un angelo tra gli angeli - scrive la mamma Maria Dinatale - a solo 33 anni avevi una vita davanti a te e invece il destino e stato crudele. Buono, sempre gentile, un figlio educato con tutti e a cui tutti volevano bene. Con un grande cuore e generosità: ho eseguito le tue volontà. Eri quello che voleva donare gli organi: adesso tu vivi in tante persone ed io ho un po' di figli ovunque. Hai lasciato un dolore infinito, te ne sei andato ed io sono morta con te ..la vita è ingiusta ed è inconcepibile: è contro natura che una mamma pianga il proprio figlio. Ciao amore mio che Dio ti abbia tra le sue braccia".