Lo Juventus Club presente alla Notte Verde del Prajet

Anche lo Juventus Official Fan Club “Paolo Montero” di Crescentino presente alla Notte Verde in programma sabato 10 settembre nell’ambito dei festeggiamenti della 43°^ edizione del Settembre Praiettese. Un appuntamento caro ai bianconeri crescentinesi. Nel 2019, proprio in occasione della prima edizione della Notte Verde, il JOFC aveva effettuato la prima uscita ufficiale. A distanza di 3 anni il club dedicato alla Vecchia Signora, con sede in corso Roma 75, conta quasi 200 iscritti. "Durante la serata – spiega Antonio Ginipro, presidente JOFC – saremo presenti con una bancarella in via Mazzini. Avremo delle grandi sorprese sia per i nostri associati che per le new entry". L’autunno porterà nuove iniziative per gli appassionati della Vecchia Signora. A livello territoriale il club sosterrà due progetti per la scuola dell’infanzia Peter Pan.