Consulta delle associazioni: elezioni per direttivo e presidente

Santhià: elezioni del nuovo direttivo e del presidente della Consulta delle associazioni, per il triennio 2022-2025. L'appuntamento è per giovedì 15 settembre alle 21 in biblioteca civica. L’attuale direttivo, in carica da gennaio 2019, è giunto a scadenza con un anno di ritardo dovuto all’emergenza Covid-19. Durante le votazioni, ogni associazione avrà diritto a esprimere fino a un massimo di 5 preferenze, con diritto di votazione di un solo votante.