Trino: "Vetro e cartone commerciale verranno raccolti mercoledì alle 6"

"Fino a fine anno il cartone commerciale e il vetro i cui ritiri sono programmati per il mercoledì, verranno ritirati intorno alle 6 nell’area in cui si deve svolgere il mercato". Lo comunica il sindaco Daniele Pane che illustra il disguido nel nuovo calendario della raccolta rifiuti partito il 1° settembre.

"Quando è stato compilato il nuovo calendario della raccolta differenziata è sfuggito e si è creato il disguido della raccolta del cartone commerciale e del vetro fissati al mercoledì, giorno in cui da noi si svolge uno dei due mercati della settimana. La raccolta di questi due tipi di rifiuti si svolge ogni due settimane, la prossima sarà il 21 settembre e da quell’occasione nell’area in cui si svolge il nostro mercato, quindi corso Italia, largo Geisenheim e piazza Mazzini fino all’innesto di corso Galileo Ferraris, la raccolta verrà svolta immediatamente intorno alle 6. Sarà così fino alla fine dell’anno, poi dal 2023 si fisserà un nuovo giorno del ritiro per evitare questo problema. Chiediamo pazienza a chi abita nelle zone interessate".