Costanzana: il programma della patronale del santuario Mater Divinae Gratiae

E’ l’appuntamento religioso più atteso dell’anno a Costanzana: la festa patronale del Santuario “Mater Divinae Gratiae” accoglie sempre numerosi fedeli che arrivano dai paesi limitrofi e da Vercelli.

Oggi, mercoledì 7 settembre, si svolgerà la Giornata vocazionale: alle 17 recita del rosario; alle 21 rosario meditato sul sagrato del Santuario, per chiedere il dono di sante vocazioni sacerdotali.

Il programma della festa patronale della Natività di Maria di giovedì 8 settembre: ore 8.30 messa; ore 10.30 processione votiva dalla Parrocchia al Santuario; ore 11 santa messa solenne, presieduta da don Roberto Soldati, maestro di cappella della Cattedrale di Brescia; ore 16 vespri solenni della Natività della B. V. Maria, presieduti da don Salvatore Giangreco, vicario parrocchiale di Gattinara S. Pietro e, a seguire, benedizione degli automezzi con incanto dei doni votivi; ore 21 fiaccolata conclusiva dalla Parrocchia al Santuario, guidata da monsignor Roberto Farinella, vescovo di Biella; omelia, benedizione eucaristica e canto del “Te Deum”.

Infine, venerdì 9 settembre alle 11 verrà celebrata la messa da requiem in suffragio di tutti i benefattori del Santuario defunti. «Alcuni cambiamenti si sono resi necessari a causa delle vicende mondiali che conosciamo bene – commenta il parroco monsignor Denis Silano - In particolare la Giornata del malato, ormai improponibile a causa dell’assenza dei malati stessi, che nessuna struttura è più disposta a concedere per il trasporto alla festa, è stata caricata di un altro significato: la messa e la preghiera di adorazione per le famiglie che si è svolta domenica 4 settembre, con un momento di convivialità al termine della giornata».