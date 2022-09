Bilico i rovescia nella scarpata sulla sponda destra del fiume Sesia

Borgosesia: bilico fuori strada, si rovescia nella scarpata in prossimità si Isolella. E' successo sulla Strada provinciale 299, sulla sponda destra del fiume Sesia.

Il comandante della polizia municipale Barberis Negra e i due agenti hanno subito provveduto a far scorrere il traffico e ad attivare le necessarie misure di sicurezza: in primo luogo, hanno chiamato i soccorsi per il conducente, un uomo di mezza età proveniente dalla zona del Canavese, che, nonostante lo choc, era in buone condizioni, anche se per sicurezza è stato trasportato all’ospedale di Borgosesia dove è stato trattenuto in osservazione.

Si sono poi verificate le condizioni del mezzo e si è provveduto ad avviare l’indagine per comprendere la dinamica del sinistro. Il comandante spiega che l’automezzo è prima finito contro il muro a destra della carreggiata che stava percorrendo quindi, ormai del tutto fuori controllo, ha attraversato l’altra corsia e, sfondando il guard-rail, si è ribaltato lungo la scarpata, interrompendo la sua corsa a soli 5 metri dal greto del fiume.

Data la posizione orizzontale del camion, di lì a poco dal serbatoio ha cominciato a fluire il carburante, infiltrandosi nel terreno, con non poca preoccupazione degli agenti, che hanno subito allertato una ditta specializzata per svuotare il serbatoio contenendo così il danno ambientale. Fortunatamente, nessun problema è derivato dal carico, trattandosi di materiale solido ferroso. Nel primo pomeriggio sono arrivati i tecnici dell’Arpa, per valutare gli effetti dell’infiltrazione. L’area sarà mantenuta sotto osservazione, in caso nei prossimi giorni dovessero evidenziarsi macchie iridescenti nell’acqua del Sesia sarà necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per le apposite operazioni di bonifica.



"Non è stato necessario interrompere il traffico – conclude il comandante Barberis Negra – perché la sede stradale è rimasta sempre libera, essendo il mezzo sprofondato nella breve scarpata verso il fiume. A breve la ditta a cui il camion è intestato dovrà provvedere a rimuoverlo, operazione che richiederà una gru di dimensioni non indifferenti, viste le dimensioni del mezzo e il peso del carico".