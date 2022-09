"Monumenti non illuminati per rispetto al grave periodo di incertezza"

Illuminare i monumenti per sensibilizzare: statue, piazze, edifici pubblici e sedi istituzionali, in occasione di date specifiche, si colorano quindi di tinte particolari. Un gesto, questo, di condivisione e rispetto. Ottobre, ad esempio, è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il mese "rosa" della Lilt. E proprio dalla Lega italiana per la lotta ai tumori arriva un messaggio che restituisce rispetto e condivisione.

"Per decisione della Lilt nazionale - scrive Loretta Caliman, medico e rappresentante della sezione di Vercelli, affidando alle fiduciarie territoriali la diffusione del messaggio - quest’anno "l’Ottobre rosa" non vedrà le piazze e monumenti illuminati come in passato per rispetto al momento di grave incertezza legato al rincaro dell’energia elettrica".