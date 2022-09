L'Ecocentro consortile Covevar aperto anche al pomeriggio

Santhià: l'isola ecologica diventerà Ecocentro consortile Covevar. La novità più importante sarà l'apertura anche al pomeriggio. I nuovi orari saranno attivi da martedì 13 settembre: fino a quella data il centro di raccolta rispetterà gli attuali giorni e orari di apertura ovvero il lunedì, giovedì e sabato. Dal 13 settembre invece il centro, sito sulla strada Ss143 in località San Rocco, sarà attivo martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

L’orario pomeridiano d’apertura del centro di raccolta è un servizio in più, richiesto in questi anni da molti cittadini. A tal proposito il sindaco Angela Ariotti commenta: "Abbiamo cercato di andare incontro alle richieste fatte dai cittadini in passato. Da qui l'apertura pomeridiana che molti hanno richiesto. La prima volta in cui si recheranno al centro di raccolta i nostri concittadini verranno dotati di un badge che servirà per usufruire del servizio".