PeM! "atterra" a Rive con l'omaggio a Lucio Dalla di Roberta Giallo

Ha già preso il via lo scorso 27 agosto e per tutto il mese di settembre non si fermerà di certo: è il “PeM ! Festival”, quotata e attesissima manifestazione di incontri-intervista e concerti con artisti che hanno il piacere di raccontare e raccontarsi, nell’incantevole scenario delle coline del Monferrato, che quest’anno sconfina anche in altre province, come quella di Vercelli, a Rive.

L’edizione n.17 della kermesse ideata dal direttore artistico Enrico Deregibus toccherà infatti San Salvatore, Valenza, Lu-Cuccaro, Mirabello, Balzola, Alessandria, Rive e Pontestura. Novità del 2022 è anche il “PeM Music Contest”, il concorso musicale per giovani artisti della provincia di Alessandria, la cui finale è prevista a settembre, in data da definire, al Country Sport Village di Mirabello. Rive, ad esempio, ospiterà questa sera, sabato 3 settembre, alle ore 21 in piazza Vittorio Veneto, una spettacolare serata omaggio per Lucio Dalla con la performer, attrice, visual artist, pittrice Roberta Giallo, una delle sue ultime scoperte, che proporrà alcune canzoni iconiche facenti parte del repertorio indimenticabile del geniale artista bolognese e di altri brani scritti da lei stessa, figli dell’ispirazione tratta dal loro stimolante rapporto umano e artistico.

A seguire due serate ad Alessandria in Piazza Giovanni XXIII (Piazza Duomo): il 7 settembre con Carlot-ta, il 9 con Chiamamifaro. E ancora: Morgan (previsto il 16 settembre a San Salvatore), Luca Morino, leader dei Mau Mau (il 29 settembre a Pontestura), Ron (il 23 settembre a Balzola) e molti altri ancora. Il programma è in realtà così fitto e non smette di arricchirsi giorno dopo giorno: da qui consigliamo gli appassionati di consultare il sito www.pemfestival.it.