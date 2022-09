Crescentino: due iniziative per la Commemorazione dei Nove martiri

Commemorazione dei Nove Martiri fucilati dai nazifascisti l’8 settembre 1944 nel piazzale della Stazione di Crescentino.

La sezione Anpi organizza, con il patrocinio del Comune di Crescentino e dell’Istituto per la Storia della Resistenza di Varallo e con la collaborazione del Circolo Filatelico Numismatico Crescentinese, due iniziative per conservare la memoria dei difficili tempi di guerra e per conoscere il periodo della dittatura fascista. Giovedì 8 settembre, alle 21 al Teatro “Angelini”, si terrà la conferenza del professor Gianni Oliva “Marcia su Roma, 1922-2022. Storia e significato oggi”.

Sabato 10 settembre, alle 17.30 nella Chiesa della Resurrezione, verrà inaugurata la mostra “La bicicletta nella Resistenza e la straordinaria storia di Gino Bartali”, edita dall’Associazione Culturale “Stella Alpina” di Pombia. Parteciperà Giovanni Bloisi, il Ciclista della Memoria, che gira l’Italia per rendere omaggio e ricordare le vittime del nazifascismo. Il Circolo Filatelico Numismatico Crescentinese esporrà giornali, manifesti, francobolli dedicati al ciclismo e opuscoli riguardanti il ciclista crescentinese Orfeo Ponzin perito a seguito di una caduta durante il Giro d’Italia del 1952. La mostra resterà aperta sino al 18 settembre, ingresso libero.

"Questo 8 settembre, data cruciale per la nostra città, rinnova la memoria delle Nove Vittime dei nazifascisti nel 1944. Cade in un periodo di crisi - precisa la presidente Anpi Marilena Vittone - La guerra in Ucraina, l'aumento di gas e generi alimentari, le prossime elezioni del 25 settembre: queste sono le preoccupazioni attuali. Ma la nostra associazione con tutto il direttivo ha, invece, pensato di tornare ai fatti dell'eccidio con due iniziative. Secondo noi, possono contribuire a far crescere conoscenza e senso di responsabilità nei cittadini. Inoltre, con la mostra si aprono le manifestazioni di Crescentino, città dello sport. Tutti sono invitati a partecipare".