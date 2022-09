Palazzolo vercellese: uno striscione per ricordare Mattia Licata

Uno striscione commemorativo per Mattia Licata sarà presente durante tutta la festa patronale di San Caio a Palazzolo Vercellese. Il paese è rimasto scosso nei giorni scorsi per la scomparsa del ventottenne.

L’Amministrazione comunale ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Licata: "La cittadinanza palazzolese convive nel dolore più profondo per la perdita di Mattia Licata, 28 anni. Il sentimento comunitario lega affranto l'intero paese, unificandoci per affidare forza e vicinanza a famigliari, parenti ed amici tutti. Il pieno fiorire degli anni della gioventù di Mattia ha subito un punto di fermo che riecheggia ancor più straziante. L'Amministrazione comunale e l'intera comunità palazzolese, in quanto proprio così occorre essere, porgono formalmente le più sentite condoglianze ai suoi cari".

E continuano: "É un momento difficile per la comunità palazzolese, legata dal lutto e stretta nella vicinanza reciproca a famigliari, parenti ed amici di Mattia Licata. L'avvicinamento progressivo all'edizione annuale della festa patronale di San Caio subentra in un'atmosfera complessa, rendendo dovute opportune analisi sui suoi contenuti, non per esigenze materiali, quanto per tutelare il massimo rispetto del lutto. Prima di ufficializzare ogni decisione, si è ritenuto corretto tenere un delicato colloquio con la famiglia di Mattia per ponderare scelte e metriche. Nel pieno principio della vita che nutre necessità di andare avanti, la famiglia Ravagnani-Licata conferma di applicare l'intera programmazione prevista, per lo spirito di adesione al contesto locale e per l'attaccamento alle tradizioni palazzolesi del caro Mattia. Ringraziando la forza d'animo dimostrata dei suoi famigliari, l'Amministrazione comunale celebrerà il ricordo di Mattia Licata deliberando di precedere un minuto di silenzio all'ora di inizio ufficiale dei tre eventi sportivi patronali di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre. Identica formalità per l'entrante Leva 2004 in occasione della deposizione floreale al monumento ai caduti di piazza Giovane Italia nella mattinata di domenica 4 settembre. Il Comitato Festeggiamenti "Nuovo Gruppo Fagiolata", in cui i famigliari più ristretti figurano come soci, produrrà uno striscione commemorativo a corredo dell'intera programmazione patronale".