Sindaci e veterani vercellesi in campo contro la violenza sulle donne

Il 3 settembre alle 17, al centro sportivo 'Beatrice Bedon' di Santhià, la Nazionale di Calcio sindaci scenderà in campo contro una formazione di Veterani vercellesi e amministratori.

La partita, a scopo benefico, è stata organizzata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e raccogliere fondi per i due Centri Antiviolenza per le Donne di Santhià- Cisas e Vercelli Eos. L’evento “In campo per lei “ promosso da Cisas, Provincia e Comune di Vercelli , Ascom, Casa, Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli e Pro Vercelli, ha come obiettivo quello di far conoscere gli strumenti presenti sul nostro territorio per aiutare le donne vittime di violenza a “farsi aiutare e per darsi un’altra opportunità”.