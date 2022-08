Trino: ultime due serate per la festa patronale

Prosegue con successo la festa patronale di San Bartolomeo a Trino che ora si appresta alle due serate finali.

Il programma di oggi, lunedì 29 agosto, prevede alle 21 in piazza Comazzi la sfilata di moda della Leva 2004, alle 22,30 dj Blansh introdurrà Dj Prezioso che dalle 23 darà il via alla sua serata per passare poi il testimone a Dj Franco Frassi, mentre alle 21,15 Aoct in piazza Audisio presenta la serata di liscio con “Romeo e la Cooperfisa”.

Martedì 30 agosto alle 17,30 ‘L Lantarnin dal Ranatè con Artedù nel giardino della biblioteca darà spazio alla musica con “Sarabanda giovani 2”. Alle 21 la Banda Cittadina “Giuseppe Verdi” in piazza Audisio proporrà il concerto di San Bartolomeo: diretta da Bruno Raiteri proporrà il “Te Deum” di Marc Antoine Charpentier, “The hunchback of Notre Dame” di Alan Menken, un medley di marce tratte dai film, una selezione di melodie da Harry Potter, “Gabriel’s oboe” di Ennio Morricone, ed infine “A moment for Morricone”, una fantasia dei brani del grande autore. In piazza Comazzi dalle 22 il cabaret del comico di Zelig Paolo Migone e alle 23,30 ci saranno i fuochi artificiali.

Prosegue il luna park in piazza Garibaldi, mentre in piazza Comazzi al mercato coperto la Pro Loco Trino propone questi menù per le ultime due serate: lunedì 29 agosto vitello tonnato, lingua in salsa verde, bruschetta, agnolotti al ragù o al burro e salvia, panissa, fritto di calamari, stinco con patate, patatine fritte, macedonia con gelato, dolce. Martedì 30 agosto tris di antipasti, pappardelle alla boscaiola, panissa, milanese con patatine, fritto di calamari, patatine fritte, macedonia con gelato, dolce.