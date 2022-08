Ufficio postale chiuso senza comunicazione? No, qualcuno lo ha rimosso

Motta de' Conti: ufficio postale ancora chiuso senza avviso? E' successo il 24 agosto. In realtà l'avviso è stato apposto il 19, ma qualcuno lo ha rimosso. E forse non è la prima volta. A chiarire la questione è il sindaco Emanuela Quirci che nei giorni scorsi aveva segnalato il disservizio e il conseguente disagio per i cittadini.

"E’ mancata nuovamente la comunicazione preventiva. Molte persone, nella mattinata di mercoledì, hanno trovato gli uffici chiusi” aveva lamentato Quirci, ottenendo immediata risposta dalla direzione territoriale: "Si è scusato per i disguidi, ma ha comunque affermato, inviandomi la foto, che era stato apposto un cartello il giorno 19 agosto per avvisare della chiusura del 24. Purtroppo però tale cartello è stato rimosso da qualcuno che, probabilmente, si diverte a farlo: pare infatti che non sia la prima volta. Mi rivolgo quindi a chi si prende una tale briga: lasci, per cortesia, gli avvisi al loro posto. Il direttore si è comunque reso disponibile a comunicarmi personalmente le possibili future chiusure, in modo che il Comune possa farsi portavoce dell'avviso".