Trino: apre la "Sagra sotto le stelle"

La cultura sotto forma di arte, quella proposta da Aldo Dolcetti e dal liceo artistico “Ambrogio Alciati”, ha aperto la festa patronale di San Bartolomeo nel tardo pomeriggio di giovedì. Apprezzato il ritorno a Trino di Dolcetti, ex calciatore professionista che ha iniziato la sua carriera nella giovanili trinesi, e che ora si è ripresentato nelle vesti di artista esponendo i suoi dipinti. La mostra resterà aperta fino al 30 agosto al Palazzo Paleologo.

La San Bartolomeo prosegue oggi, venerdì 26 agosto, con questo programma: alle 17,30 nel giardino della biblioteca ‘L Lantarnin dal Ranatè presenta l’appuntamento “I nuovi Doc” con cinque giovani medici trinesi che si racconteranno. Si tratta di Alessandro Croce, Riccardo Guaschino, Sara Mantilaro, Jurgen Kalaja e Cristiano Varvelli, giovani medici trinesi o prossimi alla laurea, che racconteranno le loro esperienze, leggeranno poesie e racconti, suoneranno e canteranno.

Dalle 20 al mercato coperto apre la “Sagra sotto le stelle” della Pro Loco Trino con la possibilità di cenare in un locale climatizzato e senza zanzare: il menù di questa sera propone insalata di mare, bruschetta, pasta al ragù, spaghetti allo scoglio, fritto di calamari, spiedini di carne, patatine fritte, macedonia con gelato, dolce. Alle 22,30 in piazza Comazzi la prima serata musicale con “Abbadream – Yes, we can…dance”.