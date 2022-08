Trino: la patronale si apre con Aldo Dolcetti

Parte da Palazzo Paleologo la festa patronale di San Bartolomeo e ad aprirla sarà Aldo Dolcetti, l’ex calciatore professionista partito dalle giovanili del Trino per avere lunghi trascorsi nelle massime serie nazionali, ed ora allenatore nello staff tecnico di Massimiliano Allegri alla Juventus.

L’appuntamento è per questa sera, giovedì 25 agosto, alle 18 al Paleologo per l’inaugurazione della mostra di Dolcetti intitolata “Andata e ritorno” ed organizzata da ‘L Lantarnin dal Ranatè. Verrà inaugurato anche il progetto del liceo artistico “Ambrogio Alciati” intitolato “Palazzo Paleologo: tra storia e arte”. Il sindaco Daniele Pane spiega: "Un concittadino illustre con una carriera che lo ha portato fino ai vertici del calcio professionistico e alla quale ha saputo affiancare la passione e il talento per l'arte, Aldo Dolcetti, ritorna a Trino nell’ambito degli eventi culturali per due appuntamenti imperdibili con l’inaugurazione della mostra “Andata e ritorno”, curata da Matteo Graniti, aperta fino al 30 agosto, e domenica 28 agosto alle 18 con l’incontro dei “Sentieri della conoscenza” quando Dolcetti dialogherà con Riccardo Coletto, sempre al Paleologo".