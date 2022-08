Rassa: benedetta la cappella della Madonna di Oropa

Era in programma per il 18 agosto, ma le previsioni meteo incerte hanno costretto gli organizzatori a posticipare la festa di un giorno.

Si è quindi tenuta venerdì 19 agosto la cerimonia per la posa della statua della Madonna di Oropa, fedele copia dell’originale custodita nel santuario mariano tra le montagne biellesi, che il Cammino della Luce di Pray Biellese ha portato in pellegrinaggio, per più di due anni a partire dal marzo del 2020, in più di 120 parrocchie del Vercellese, Novarese, Biellese e Vco, arrivando fino a Norcia, in Umbria, nel Natale dello scorso anno. La giornata è iniziata con la partenza della processione dalla chiesa parrocchiale di Rassa, che ha portato i fedeli a salire fino alla Bocchetta del Croso, dove, sullo spartiacque che separa la Valsesia dal biellese, sull’antico sentiero che i pellegrini percorrevano per giungere a piedi ad Oropa, è stata costruita una cappella, ad opera di Emanuele Cappellaro e Luca Giacchetti.

Una volta giunti sul posto, l’Arcivescovo di Vercelli, Monsignor Marco Arnolfo, ha benedetto la cappella e la statua, che è stata così alloggiata, in un clima di grande commozione, in quella che ora sarà per sempre la sua casa. Quindi, la santa messa, celebrata dal vescovo e concelebrata dai sacerdoti presenti, prima dello scoprimento della targa commemorativa e la lettura della preghiera, appositamente scritta per l’occasione. La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale alla sottostante Alpe Finestre, dove la famiglia Prina Cerai ha servito un ottimo pranzo a tutti i numerosi intervenuti. Il Cammino della Luce ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento, la signora Rosella Mosca, proprietaria del terreno su cui si erge la cappelletta, il Circuito Viola e le popolazioni del Biellese per l’aiuto, la collaborazione e l’amicizia, le

amministrazioni comunali e i sindaci di Rassa, Piedicavallo e Montesinaro, il Soccorso Alpino, i sacerdoti presenti, e tutti quelli che, in ogni modo, si sono spesi per la festa.

Associazione Cammino della Luce di Pray