Trino: attivata dal Covevar la raccolta dei tessili sanitari

E’ su richiesta a Trino il servizio di raccolta dei tessili sanitari nell’ambito della raccolta differenziata.

Il Covevar ha confermato il servizio di raccolta con sacchi aggiuntivi di colore viola per i pannolini dei bambini con età inferiore a 40 mesi e per i soggetti adulti che facciano uso di assorbenti sanitari (pannolini, pannoloni, travesine). Il servizio viene attivato su richiesta degli interessati telefonando allo 0161-649326 o scrivendo al'indirizzo e-mail [email protected] Il servizio è già ricompreso nel canone, l'utente non è soggetto ad alcun pagamento aggiuntivo. Al momento della raccolta si provvederà alla verifica del contenuto dei sacchi per evitare delle anomalie di conferimento.