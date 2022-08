La dea bendata bacia Cigliano: vinto un terno secco da 13.500 euro

Cigliano: la dea bendata bacia il paese del Vercellese dove è stato vinto un terno secco da 13.500 euro. Il Lotto premia il Piemonte: sul podio delle vincite del concorso di sabato 20 agosto, come riporta Agipronews, si piazza il terno secco 10-48-88 sulla ruota di Bari da 13.500 euro centrato a Cigliano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 671 milioni dall'inizio dell'anno.