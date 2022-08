Trino: aperte le adesioni per diventare scrutatori nei seggi

C’è tempo fino alle 11,30 di venerdì 26 agosto per rendersi disponibili al ruolo di scrutatori dei seggi elettorali di Trino per le votazioni delle Politiche del 25 settembre.

L’avviso per raccogliere la disponibilità di cittadini, già iscritti all’albo degli scrutatori, è rivolto a coloro che si trovino nella condizione di disoccupazione o di inoccupazione, studente non lavoratore. Gli scrutatori dovranno assicurare la disponibilità ad essere presenti ai seggi sabato 24 settembre per le operazioni preliminari e autenticazione delle schede dalle 15 a fine operazioni preparatorie, domenica 25 settembre per le operazioni di voto dalle 7 alle 23 e a seguire le operazioni di scrutinio. Il compenso forfettario previsto dalla legge nazionale per gli scrutatori, in caso di elezioni politiche, sarà di 145 euro, 61 euro al seggio speciale.

Il numero di scrutatori necessari è di 30 effettivi e 30 supplenti. Chi fosse in possesso dei requisiti e interessato, deve compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito comunale, e presentarlo entro le 11,30 di venerdì all’ufficio protocollo del Comune di Trino e tramite e-mail a [email protected] o a [email protected] La commissione elettorale comunale nominerà gli scrutatori tra il 31 agosto e il 5 settembre.