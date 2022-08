Vercelli: addio a Rosina Bodiglio Coppo, per 70 anni colonna portante dell'Oftal, braccio destro del fondatore, monsignor Alessandro Rastelli. Aveva compiuto 107 anni a gennaio. Una vita, la sua, vissuta per la famiglia e per aiutare i malati. Il suo primo pellegrinaggio a Lourdes risaliva al 1932: le dame più anziane si occupavano dell'assistenza vera propria, mentre lei, ancora ragazza, all'epoca impiegata in uno studio legale a Trino, seguiva invece la parte di segreteria. A quel primo pellegrinaggio ne sono seguiti altri 109. Rosina Bodiglio, nell'ambito dell'associazione, ha seguito anche i successori di monsignor Rastelli alla guida dell'Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes, ovvero monsignor Giuseppe Ferraris e monsignor Franco Degrandi, affiancando al ruolo in amministrazione quello di dama. Il funerale sarà celebrato giovedì 25 agosto a Trino, suo paese d'origine.