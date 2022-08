Politiche: Francesca Tini Brunozzi candidata alla Camera del Terzo Polo

Elezioni politiche del 25 settembre: Francesca Tini Brunozzi candidata del Terzo Polo con Luigi Marattin (Italia Viva). Per il nostro territorio è stata candidata alla Camera, nel collegio P01 del Piemonte 2 (BI, VC, NO, VB), in seconda posizione rispetto al parlamentare uscente Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze ed estensore, assieme al gruppo di colleghi di Italia viva e di Azione, del programma elettorale del terzo polo

"Dopo giorni di lavoro intenso, nonostante il Ferragosto, in cui mi sono dedicata a un'operazione di scouting sul territorio alla ricerca dei candidati migliori, sentir pronunciare il mio nome da Rosato è stata davvero una sorpresa - dichiara Tini Brunozzi - Sono emozionata per questa inattesa candidatura accanto a Marattin, per quella che ritengo una grande missione per il territorio in cui vivo e lavoro. Tuttavia, come coordinatrice provinciale di Italia Viva già avevo messo in conto di spendermi per la miglior riuscita del mio partito e per la creazione del terzo polo di centro che è la novità delle elezioni del 25 settembre; la vera unica alternativa al populismo e all'estremismo, sia a destra sia a sinistra e della politica dei troppo facili no a tutto".