Elezioni Politiche: Eraldo Botta candidato al Senato

L'ex presidente della Provincia ed ex sindaco di Varallo Eraldo Botta è candidato al Senato alle prossime elezioni politiche nel collegio plurinominale Piemonte 2.

"Sono onorato di poter rappresentare i valori della Lega e della nostra provincia in queste elezioni - commenta Botta - Ringrazio Salvini e Molinari per la fiducia e sono pronto a dare tutto me stesso affinché il nostro territorio continui a essere difeso a Roma. Ascoltare le persone e combattere per la nostra gente. Questo è quello che noi della Lega sappiamo fare bene. Con semplicità ma con determinazione. Dopo tanti anni alla guida del Comune di Varallo e dopo l'esperienza da presidente della Provincia di Vercelli, questo è quello che, con un buon risultato della Lega, continuerò a fare dai banchi del Senato".

Riguardo l'esclusione del deputato uscente Paolo Tiramani, Botta aggiunge: "Posso solo dire che negli ultimi tempi si è molto parlato del suo tentativo di lasciare la Lega per ottenere posti di rilievo in altri partiti. Un atteggiamento poco riconoscente verso un partito che ha creduto molto in lui. La riduzione del numero dei parlamentari ha imposto alle segreterie scelte complicate ed è comprensibilmente venuta meno la fiducia nei suoi confronti".