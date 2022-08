Santhià: Cane e Zai da Torino al Polesine con un progetto solidale

Santhià: due cicloturisti per caso a capofitto in "Un Po di sete", progetto solidale e di condivisione. Pier Luigi Cane e Luigi Zai, pensionati santhiatesi, hanno infatti deciso di percorrere i seicento chilometri, della ciclovia Vento da Torino alla punta estrema del Polesine, per dar vita a una sorta di reportage sulla situazione di carenza idrica del bacino fluviale e per reperire fondi per l'associazione "Il Vercellese... verso Santa Cruz", di cui sono membri.

Questo progetto, realizzato in collaborazione con "Il Vercellese... verso Santa Cruz", Slow Food Vercelli e la Camera Municipal di Santa Cruz, ha due obiettivi principali: il desiderio di conoscere e di far conoscere, incontrando e raccogliendo storie, e la volontà di raccogliere fondi per aiutare l'apicoltura e promuovere il progetto degli orti in Africa di Slow Food a Santa Cruz, in preda, in questo momento, a una grande siccità.

Cane e Zai partiranno il 25 settembre dal Monte dei Cappuccini di Torino e, in nove giorni, compiranno il percorso, durante il quale incontreranno rappresentanti di imprese agricole, associazioni, amministrazioni locali, apicoltori e gente comune per toccare con mano e riportare il problema della siccità. Il viaggio sarà costantemente documentato sui social con immagini, commenti e interviste.