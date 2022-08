Crescentino: venerdì 19 spostata temporaneamente una parte del mercato

In occasione dell'allestimento del Luna Park per la Festa della Madonna del Palazzo a Crescentino, il mercato di domani, venerdì 19 agosto, subirà alcune modifiche.

Le bancarelle che solitamente sono piazzate in piazza Garibaldi saranno spostate in piazza Sorelle Ierinó. Per l'occasione sarà allestito un parcheggio adiacente la suddetta piazza con ingresso da via Viotti e da via Rossaro.