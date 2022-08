Ancora quattro giorni di Festa dei Giovani

Altri quattro giorni di musica, ballo, cucina e divertimento con la 504ª edizione della Festa dei Giovani di Cavaglià.

Il programma prevede per domani, venerdì 19, l'apertura dello stand gastronomico (come per tutte le sere) alle 19.30 con gli spiedini e seguiranno le esibizioni di Articolo J e Ico Dj. Sabato 20 agosto poi si potrà invece gustare lo gnocco fritto e la serata sarà allietata da Radio Gran Paradiso.

La cena degli ex-priori sarà poi domenica 21, giorno in cui si terrà anche la serata danzante con i Free Music. Alle 24 sono previste poi la cerimonia di chiusura e il passaggio delle consegne al Priore della 505ª edizione. Infine lunedì 22 si terrà l'ultima serata di festa al bar Palatucci, si esibiranno gli Showzer e si potrà usufruire di sconti sulle giostre convenzionate del luna park.

Foto di Claudia Photo & Shop di alcuni momenti della 504ª edizione