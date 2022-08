Il programma della Festa dei Giovani di Cavaglià

Prosegue la 504ª edizione della Festa dei Giovani di Cavaglià: ancora cinque giorni di musica, ballo e divertimento.

Il programma prevede per domani, giovdì 18 agosto, l'apertura dello stand gastronomico (come per tutte le sere) alle 19.30 con la cena a base di paella e alle 22 si ballerà con la musica di Showzer & Dj 7 Seven. Venerdì 19 invece il menù propone gli spiedini e seguiranno le esibizioni di Articolo J e Ico Dj. Sabato 20 agosto poi si potrà gustare lo gnocco fritto e la serata sarà allietata da Radio Gran Paradiso.

La cena degli ex-priori sarà invece domenica 21, giorno in cui si terrà anche la serata danzante con i Free Music. Alle 24 sono previste poi la cerimonia di chiusura e il passaggio delle consegne al Priore della 505ª edizione. Infine lunedì 22 si terrà l'ultima serata di festa al bar Palatucci e si potrà usufruire di sconti sulle giostre convenzionate del luna park.

Foto di Claudia Photo & Shop