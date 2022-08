Trino: nuova distribuzione dei kit per la raccolta differenziata

Da domani, mercoledì 17 agosto, sarà nuovamente possibile ritirate i nuovi kit per la raccolta differenziata recandosi al Cerd di via della Repubblica 11. Lo comunica il Comune di Trino.

Sarà possibile ritirare i kit nei seguenti orari: mercoledì 17 e venerdì 18 agosto, mercoledì 24 e venerdì 26 agosto, mercoledì 31 agosto, sempre dalle 14 alle 17.

Tutti coloro che non hanno ancora provveduto alla sostituzione dei bidoni sono invitati a farlo entro l'avvio del nuovo servizio che avverrà a partire dal 1° settembre, pena il mancato ritiro dei rifiuti. Il kit che viene consegnato comprende un rotolo di sacchi semitrasparenti per la raccolta indifferenziata, un rotolo di sacchi per la raccolta della plastica e tre mastelli da 50 litri rispettivamente per la raccolta di metalli, indifferenziato e carta, il nuovo calendario e il centalogo. Questi ultimi due sono disponibili anche al primo piano del palazzo municipale.