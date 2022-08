'Grazie Piero per averci onorato con la Tua presenza nella nostra piccola Olcenengo'

Oggi, martedì 16 agosto, in Campidoglio l'addio a Piero Angela, il giornalista, divulgatore morto a 93 anni. Dalle 11,30 alle 19 sarà allestita la camera ardente poi saranno le esequie con cerimonia laica, come da volontà dello stesso Angela. Pubblichiamo il ricordo di Ercole Gaibazzi, ex sindaco di Olcenengo.

Piero Angela si è spento in questi giorni: una persona di grande umanità e di una competenza immensa in ogni campo dello scibile, in modo particolare nell'ambito scientifico. Ho molti ricordi degli incontri che custodisco nella mia memoria, ma voglio condividere con tutti il suo arrivo nella piccola comunità olcenenghese.

Fu una giornata storica per Olcenengo il 9 gennaio 2005. L'Amministrazione comunale volle rendere omaggio all'uomo Carlo Angela, padre di Piero, insigne psichiatra, nativo di Olcenengo; con grande coraggio, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò molti rifugiati ebrei del Canavese, dove esercitava la professione di Direttore Sanitario e al quale è stata conferita la medaglia di “Giusto fra le Nazioni”.

Alla commemorazione del 130° anniversario della nascita del padre partecipò, accolto dall'Amministrazione e da tutta la popolazione di Olcenengo, accompagnato dalla sorella Sandra e, nell'occasione, scoprirono la lapide a ricordo del padre, realizzata dallo scultore Franco Arrigoni.

Ricordo anche che lo accompagnai a visitare l'interno della cascina Pallanza, luogo dove nacque il padre; ripreso da un operatore televisivo spiegò, con dovizia di particolari, come un tempo si viveva in un'abitazione contadina. Quel momento mi colpì tantissimo: era come assistere ad un suo programma televisivo.

Più tardi ci seguì nella Sala consigliare del Comune di Olcenengo; con molta emozione da parte mia, Piero e la sorella ricevettero la cittadinanza onoraria, e al termine del momento ufficiale, scherzosamente disse: “Io e mia sorella accettiamo con immenso piacere la cittadinanza onoraria, ma, per favore, non fateci pagare le tasse anche qui ad Olcenengo!”.

Ritornò a Olcenengo due anni dopo, nel 2007, con la moglie Margherita e la sorella Sandra per l'inaugurazione della piazza del paese, intitolata al padre. La sorella, tempo dopo, mi confessò che ogni volta che Piero veniva a trovarla a Vercelli, passava, in incognita, a Olcenengo per lasciare dei fiori sulla lapide dedicata al padre.

Grazie Piero per averci onorato con la Tua presenza, nella nostra piccola Olcenengo! Ora, come ci hai suggerito, cerchiamo anche noi di fare la nostra parte.

Buon viaggio!

Ercole Gaibazzi

ex Sindaco di Olcenengo