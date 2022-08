Libri per le medie che non si usano più alle famiglie in difficoltà

Santhià: anche quest’anno torna il progetto “Un libro per tutti”, gestito in sinergia dal Comune e dalla Famija Santhiateisa. L'iniziativa prevede la possibilità di mettere a disposizione i libri di testo scolastici delle scuole medie che non si usano più, in modo che ci sia un ricircolo dei libri, evitando ulteriori spese alle famiglie in difficoltà.

Per donare libri di testo che non si usano più, è sufficiente portarli in biblioteca civica, in via Dante 4. Per richiedere l’utilizzo dei libri di testo messi a disposizione, è invece necessario rivolgersi all'Ufficio Scuola, in municipio, e compilare il modulo. Successivamente, l’assistente sociale comunale, la dottoressa Rossino, si occuperà di redigere la graduatoria per determinare gli aventi diritto.

"Questo progetto, di cui siamo orgogliosi, va avanti da diversi anni ed è un progetto in cui l’Amministrazione crede molto - commenta l’assessore alle Politiche sociali, Claudia Ulliana - Soprattutto al primo anno, la fornitura di libri rappresenta un ingente spesa per le famiglie e il Comune cerca di aiutare chi ha un basso Isee o chi vive in condizioni di difficoltà, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno e di non creare diseguaglianze tra gli alunni all’interno delle classi. Un grande ringraziamento va alla Famija Santhiateisa che si è messa a disposizione per gestire il progetto insieme all'amministrazione comunale".