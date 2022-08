Kit nuova differenziata: è possibile ritirarli in altre 4 date

Santhià: ulteriore possibilità per cittadini che non hanno ancora ritirato i kit per la nuova raccolta differenziata. Previste infatti altre 4 date in agosto. La distribuzione avverrà all'isola ecologica di Santhià, in corso Vercelli, giovedì 18 agosto, lunedì 22 agosto, giovedì 25 agosto e lunedì 29 agosto dalle 9 alle 12. Potrà ritirare i kit il capofamiglia, titolare della utenza Tari, a seguito di esibizione del documento di identità. E' possibile anche presentare una delega, con fotocopia del documento del delegante, e avere così il kit per conto di terzi. Le nuove date di distribuzione non riguarderanno condomini e delle case sparse/cascine.