Dopo Ferragosto attivazione di un ufficio-bandi in Unione Montana

Scopello, convegno sul turismo: dalla prossima settimana un ufficio-bandi in Unione Montana. "Numerosi partecipanti, sia pubblici che privati, e tanta concretezza nei temi trattati: questo il bilancio del Convegno sul turismo che si è tenuto giovedì 11 agosto al Palafish di Scopello. Soddisfazione da parte del vicepresidente dell’Unione Montana Valsesia, Alberto Daffara, che è stato tra i principali promotori dell’iniziativa e che da tempo è impegnato su più fronti nella valorizzazione turistica e culturale di tutto il territorio valsesiano. "Insieme al Consorzio Monterosa abbiamo organizzato questo incontro con l’intento di fornire indicazioni concrete a tutti gli operatori del turismo e agli amministratori pubblici – spiega Daffara – e così è stato: finora abbiamo sviscerato l’argomento “turismo” più e più volte, ora è tempo di passare all’azione, ed è ciò che stiamo facendo".

In quest’ottica, nel corso del pomeriggio sono state fornite ai partecipanti informazioni sui bandi, ministeriali e regionali, a cui è possibile accedere per ottenere finanziamenti nel settore turistico: "Non solo abbiamo illustrato i bandi a cui si può accedere – sottolinea inoltre Daffara – ma abbiamo anche annunciato l’attivazione, dalla prossima settimana, di un ufficio ad hoc in Unione Montana: un addetto fornirà consulenza e supporto per la partecipazione ai bandi disponibili, in modo che gli operatori possano seguire le corrette procedure senza difficoltà. Consiglio – aggiunge – di unire le forze per avere maggiori possibilità di accesso ai finanziamenti: i progetti articolati e che riuniscono più soggetti vengono premiati".

Tra gli argomenti trattati, anche i Voucher Vacanze della Regione Piemonte: "Anche questi buoni sono un’ottima possibilità per incentivare il turismo – aggiunge il vicepresidente dell'Unione Montana – gli operatori interessati devono far richiesta al Consorzio Monterosa per entrate nel percorso voucher, che comprende non solo servizi alberghieri, ma anche attività sportive o culturali e iniziative di vario genere sul territorio".