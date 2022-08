Cavaglià: da oggi, venerdì 12, al 22 agosto al via la 504ª edizione della Festa dei Giovani. Nata nel 1518 per volontà del duca Carlo III di Savoia, da allora la kermesse è diventata un appuntamento fisso per l’intera comunità. Ad organizzarla è il Comitato, che ad ogni edizione nomina un Priore, anticamente detto abate, tra gli appartenenti del gruppo con più anni di anzianità di attività, il quale la dedica a due bambini del paese tra i 5 e 10 anni.

Oggi venerdì 12 agosto alle 19, dopo il saluto delle autorità sarà attribuita la carica di Priore 2022 a Manuel Machieraldo, mentre alle 19,30 è prevista la cerimonia di investitura dei Dedicati con l'omaggio del tradizionale sonetto, cui seguirà, la sfilata per le vie del paese con la partecipazione della Filarmonica di Cavaglià. Alle 21,30 si darà il via ufficiale alla 10 giorni di festa, tra musica e stand gastronomici. Alle 22 è in programma la distribuzione dei palloncini colorati ai bambini, mentre dalle 22,30 animazione con Dj Seven. Ospite della serata sarà Carolina Marquez.

La scelta dei Dedicati 2022 è ricaduta su Alessio Machieraldo e Angelica Nicolello, mentre la sottopriore sarà la ventitreenne Gloria Clerico, coordinatrice della cucina, mentre Giulio Machieraldo sarà il Primo Assistente, con il compito di coordinare il bar.