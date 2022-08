Sagra dal Lapagiun: festa a Stroppiana dal 12 al 15 agosto

Un programma vasto quello della 178ª festa patronale di Stroppiana e della 35ª Sagra del Lapagiun: da domani, venerdì 12 agosto, fino al 15 si ballerà e si gusteranno buoni piatti. Dal gergo dialettale, infatti, Lapagiun significa mangione e tutti i giorni nell’oratorio San Michele dalle 19.30 il menù offre varie specialità piemontesi. (Per informazioni e prenotazioni telefonare al 342 0567388 o al 339 3368962).

Venerdì 12 agosto si esibirà la Shary band, sabato 13 i Soleado e lunedì 15 i Mascalzoni Latini. Invece, domenica 14 si terrà la serata quiz game con il Cervellone che consentirà a tutti di divertirsi rispondendo a varie domande di cultura, geografia, storia ecc. Inoltre tutte le sere sarà attivo un banco di beneficenza nella chiesa di Santa Marta e una mostra di Carnevali passati nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso (Soms) e anche dei disegni realizzati dai bambini nell’ambito del concorso “Sogna il Lapagiun”. Non solo. Tra le altre iniziative venerdì 12 alle 15 verrà organizzata una gara di biscotti e dalle 16 si terrà la baby Dance. Sabato 13 alle 15.30 si svolgerà la sfilata di abiti del negozio Violante di Vercelli. Infine lunedì 15 si terrà la caccia al tesoro in piazza Libertà. Per informazioni sulle iniziative pomeridiane telefonare al 339 3222021.