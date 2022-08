Completato il murale dedicato allo scienziato Tullio Regge

Borgo d'Ale: il murale dedicato a Tullio Regge è completato. Ora mancano alcuni interventi nell'area circostante e poi il celebre fisico, originario del paese, entrerà ufficialmente nella toponomastica del Comune. "Per fine settembre prevediamo l'inaugurazione e l'intitolazione del nuovo 'largo Tullio Regge'” anticipa a proposito il sindaco Pier Mauro Andorno, che in questi giorni ha pubblicato la prima foto “senza veli” (cioè senza ponteggio) dell'opera adiacente l'ingresso dell'ex casa Loggia. Proprio questo nuovo spazio ricavato dietro il municipio, all'angolo tra le vie Marconi e Cavour, renderà onore allo scienziato che sviluppò la relatività generale e fondò le basi della teoria delle stringhe (un quadro teorico nel quale le particelle puntiformi sono sostituite da oggetti uno-dimensionali chiamati stringhe)

Il murale è nato dalla creatività dei ragazzi borgodalesi, chiamati a realizzare un bozzetto sul tema “Tullio Regge, la sua scienza, il suo cosmo”. Una giuria ha decretato le migliori proposte, realizzate da Ginevra Ferrarotti, prima classificata, Edoardo Vallero e Vanessa Andorno. Il progetto dell'opera ha fuso i particolari di tutti e tre i disegni, includendo i simboli delle due città in cui Regge trascorse buona parte della sua vita: Torino, con la Mole Antonelliana, e appunto Borgo d'Ale, con la Porta d'Alice.

I lavori in corso in questi giorni puntano a completare il nuovo spazio urbano nato dalla ristrutturazione e dalla parziale demolizione dell'ex casa Loggia. Già visibili sono le aiuole e la pavimentazione con le strisce per i posti auto, il cui numero in paese è peraltro destinato ad aumentare ancora. Sempre nei giorni scorsi il consiglio ha approvato infatti l'acquisizione di un edificio nei pressi di piazza Verdi, investendo 27.000 euro. L'obiettivo è, come si legge nella delibera, “rimediare all’incongruenza derivante dall’attuale conformazione dello spazio (precedentemente ristrutturato) che ha soppresso completamente la possibilità di parcheggio all’interno dello stesso”.