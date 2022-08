Biblioteca: manutenzione nella pausa estiva, riaprirà il 16 agosto

Santhià: biblioteca civica chiusa fino al 15 agosto e i volontari di VobiS - Volontari Biblioteca Santhià - ne approfittano per eseguire lavori di manutenzione, riorganizzare degli scaffali, predisposizione dei nuovi, tinteggiatura dei muri scrostati e tanto altro. Dal 16 agosto la biblioteca riaprirà quindi al pubblico, rinnovata e pronta ad accogliere i suoi utenti.

"Spesso il lavoro di tante persone volenterose si dà per scontato ma non dovrebbe essere così: è proprio per questo che ringrazio i volontari che si sono resi disponibili nello svolgere questi lavori all’interno della nostra biblioteca - commenta il sindaco Angela Ariotti - Il mio grazie e quello di tutta Santhià va a loro, oltre a tutti gli altri volontari che ogni giorno operano per la Città e che mettono il proprio tempo al servizio della comunità. Tra l’altro aggiungo che sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione alla copertura del tetto dell’edificio che ospita la nostra biblioteca, uno dei fiori all’occhiello della nostra città".

"Quest'anno il periodo di chiusura estiva verrà utilizzato per rinnovare i locali della stessa biblioteca ed offrire un'ambientazione più bella, attrattiva e fruibile da offrire ai santhiatesi e non - sottolinea il consigliere con delega alla Cultura, Renzo Bellardone - Tutto questo è stato realizzato dai volontari, attingendo a risorse proprie. In particolare sono impegnati nella manutenzione Giorgio Corradini e i volontari Vobis, capeggiati da Nadia Bava Moiso e Gianfranco Trebò, in stretta collaborazione attiva della bibliotecaria Marinella Bianco, e a loro vanno i miei personali ringraziamenti per quanto hanno fatto per la città".